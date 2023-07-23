CHP PM toplantısındaki kritik oylama sonuçlandı

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadeleri için yapılan başvurunun reddedildiğini açıkladı.

CHP’de görevden alınan 4 il başkanının itirazlarını değerlendirecek olan CHP Parti Meclisi (PM), bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Partide değişim isteyenler, il başkanlarının görevden alınmasını kurultay sürecine müdahale olarak değerlendiriyor. Genel Merkez ise, her bir başkanın ayrı ayrı görevden alınma gerekçesinin bulunduğunu ifade ediyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadeleri için yapılan oylamanın sonuçlarını açıkladı.

Başvuruların reddedildiğini açıklayan Yarkadaş, "CHP’de parti içi muhalefetin görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini istediği oylama sonuçlandı. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermedi. Böylece MYK’nın görevden almaları kesinleşti. Muhalefet, 40 oyu bulamadığı için önemli bir argümanını kaybetti" dedi.

Yarkadaş oylama sonuçlarını da paylaştı:

Ağrı:

Kabul 30

Ret 31

Muş:

Kabul 31

Ret 30

Mardin:

Kabul 31

Ret 28

Çekimser 2

Kayseri:

Kabul 28

Ret 33

Beykoz:

Kabul 26

Ret 35