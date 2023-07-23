  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP PM toplantısındaki kritik oylama sonuçlandı

CHP PM toplantısındaki kritik oylama sonuçlandı

CHP PM toplantısındaki kritik oylama sonuçlandı
Güncelleme:

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadeleri için yapılan başvurunun reddedildiğini açıkladı.

CHP’de görevden alınan 4 il başkanının itirazlarını değerlendirecek olan CHP Parti Meclisi (PM), bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 

Partide değişim isteyenler, il başkanlarının görevden alınmasını kurultay sürecine müdahale olarak değerlendiriyor. Genel Merkez ise, her bir başkanın ayrı ayrı görevden alınma gerekçesinin bulunduğunu ifade ediyor. 

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP PM toplantısında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadeleri için yapılan oylamanın sonuçlarını açıkladı. 

Başvuruların reddedildiğini açıklayan Yarkadaş, "CHP’de parti içi muhalefetin görevden alınan il ve ilçe başkanlarının görevlerine iadesini istediği oylama sonuçlandı. Parti Meclisi üyeleri, göreve iade için gereken 40 oyu vermedi. Böylece MYK’nın görevden almaları kesinleşti. Muhalefet, 40 oyu bulamadığı için önemli bir argümanını kaybetti" dedi. 

Yarkadaş oylama sonuçlarını da paylaştı: 

Ağrı:
Kabul 30
Ret 31

Muş:
Kabul 31
Ret 30

Mardin:
Kabul 31
Ret 28
Çekimser 2

Kayseri:
Kabul 28
Ret 33

Beykoz:
Kabul 26
Ret 35

Etiketler chp oylama görevden alınan il başkanları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Didem Soydan'dan bikinili pozlarıyla meslektaşlarına meydan okudu
Benzine bir okkalı zam daha
Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia
İstanbul'da kabus! Bir kadını öldüresiyle dövdü, etrafa küfürler yağdırdı
Denizi olmayan ilimizdeki gizli denize ziyaretçi akını
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
İstanbul'un burnunun dibinde ''su'' eylemi! Yolu kapattılar
İstanbul'da kan donduran cinayet: Cesedi bazadan çıktı
Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi
Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı