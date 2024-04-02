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CHP Van'a heyet gönderdi

CHP Van'a heyet gönderdi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van’da yaşananlar nedeniyle CHP Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşan heyeti görevlendirdi.

Van’da 31 Mart yerel seçimlerinde seçilme hakkı geri alınan DEM Parti Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yerine; seçimi kaybeden AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verildi. 

CHP’den yapılan açıklamaya göre; Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bir heyet görevlendirdi. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşuyor.

Etiketler Van CHP heyet
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