CHP'den ''çılgın'' seçim vaadi: ''Hepsini balyozlarla kıracağız!''

CHP’li Özgür Özel, yap işlet devret ile yapılarak milyonlarca liralık hazine garantili otobanlardaki gişeleri balyozlarla kıracaklarını dile getirdi. Özel, “O gişedeki kardeşlerimi de müzelerde görevlendireceğiz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özgür Özel, iktidarın sıkça tekrarladığı ‘biz yaparız bunlar yıkar’ sözlerine tepki göstererek, “Açıklık getirelim. CHP iktidara geldiğinde, ne köprü ne tünel ne otoban ne yıkması yenilerini yapacağız. Elimizde balyozla neyi yıkacağız? Otobanların gişelerini gideceğiz” dedi.

“YIKIM TÖRENİ YAPACAĞIZ İNAT OLSUN SİZE”

Özel, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaptırdığı 77 kilometrelik Çeşme otobanının geçiş ücretinin yedi

ira olduğunu belirterek, ” İzmir’den Çeşme’ye 77 kilometre. 77’den daha kısa aynı gişelerden İstanbul’dan geliyoruz. Erdoğan’ın dehası ile yaptırdığı ‘yap işlet torunlarına borç devret yolu’. 70 lira. biri 7 lira biri 70 lira. Tayyip Bey’in beşli çeteye yaptırdığı torunlarına borç bırakıyorsun. 10 kat fark var. Günü gelince böyle balyozlarla kıracağız. tören yapacağız. Yıkım töreni yapacağız. İnat olsun size. İstanbul’dan İzmir’e bedava gelecekler. O gişedeki kardeşlerimi de müzelerde görevlendireceğiz.”

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

“MHP’Lİ VEKİL NEDEN ÖVÜNEREK TTB ÜYESİ OLDUĞUNU YAZIYOR?

Bir açıklama bir değerlendirmeyi de MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül’den, üzüntüyle okuduk. Gazi Meclis’imizi ihanete teşne olanların propaganda alanı haline getirmekle suçluyor, bizi. Bu neymiş? TTB’yi ihanetle suçluyorlar. Kendilerini yönetecek tabip odalarını ve delegelerini seçtiler. Onlar da gelip burada TTB’yi seçti ve hekimlerden güven tazeledi. Buradan sonra tartışma bitmiştir. Bundan sonra siz hâlâ TTB’yi hedef alıyorsanız bu hazımsızlıktır. Ayrıca da çok ciddi tutarsızlıklar var. Şimdi sayın Ali Muhittin Taşdoğan. Kendisi gurur duyarak TTB üyesi olduğunu yazmış. Bence doğru bir şey. Ama Levent Bülbül’ün söylediği ihanete teşne bir örgüt ise MHP’nin aktif milletvekili bunu niye övünerek yazıyor? Sefer Aycan, ‘TTB ve tabip odalarının yönetimlerine milliyetçi hekimler olarak talibiz’ demişti seçimden önce. Seçimleri kazanamayınca ‘kapatalım gitsin.’ ‘İhanet çetesi’ bilmem ne diyeceksiniz? Bu doğru değil. Levent Bülbül de Özgür Özel de Devlet Bahçeli de meşruiyetini sandıktan, oydan alıyor. Meslek örgütleri de buradan alıyor. Siz seçilmişleri kendi kafanıza göre ‘kötü’ derseniz cezalandırmaya kalkarsanız kendinizi inkar etmeye başlarsınız. Siz seçilene saygısızlık ederseniz esasında annenizi, babanızı, çocuğunuzu, kendinizi emanet ettiğiniz, onları seçen doktorların sağlık emekçilerine hakaret ediyorsunuz. Bu kafa ile giderse MHP, kaybedeceklerini anladılar, 2023 seçimlerinden sonra ‘parlamento kapatılsın’ da derler. Çünkü kaybettiği her yerin kapatılmasını istiyor, bu anlayış. Demokrasi böyle bir şey değil.

“CUMHURİYET YURTLARINI İNŞA EDECEĞİZ”

Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı 774 yurt, 724 bin yatak kapasitesi var. 8 milyon öğrencimiz var yüzde 19’una devlet barınma imkanı sağlayabiliyor. Gerisinin Allah yardımcısı olsun. Hele hele İstanbul’da üniversitelerin çoğu orada yurt imkanı sağlayanların oranı iyice düşük. Yüzde 61 arttı özel öğrenci yurtları. Ama bunların 4 bin 406 yurdun 3 bin 331 vakıf ve derneklere ait. Ve bunlar özellikle devlette vergi muafiyeti tanınan, kamu yararına çalıştıkları Cumhurbaşkanı tarafından o yetki verilen Türgev, Tügva ve çeşitli vakıf ve derneklere ait. Burada amacı görüyoruz. Beton ekonomisiyle övünen, her yere inşaatlarla övünenler ve Toki’ye dağların başına binlerce bir sürü de boş duran ev yaptıranlar, üniversitenin yanında yurt yaptırmayı akıl edememişler. Niye? Su akar cemaatini bulur. Su akar, cemaat yurdunu bulur. Bir kanun teklifi daha hazırladık. CHP iktidara gelecek. Konu ile ilgili bakanımız, Cumhurbaşkanımız, yetkili kişi, ilk TOKİ’nin başkanının çağıracak. Cumhuriyet yurtlarını inşa edeceğiz. Bu cemaat yurtlarının yoksulluktan istifade ederek öğrencilere yaptığı baskı ve orada yaşananlar yeter artık.

“OTOBAN GİŞELERİNİ BALYOZLARLA YIKACAĞIZ”

Efendim ‘biz yaparız, bunlar yıkar, yıkacak.’ Açıklık getirelim. CHP iktidara geldiğinde, ne köprü ne tünel ne otoban ne yıkması yenilerini yapacağız. Elimizde balyozla neyi yıkacağız? Otobanların gişelerini gideceğiz. Allah izin verirse. Öyle para mı olur? Rahmet Özal kendi kullanmıştı. Çeşme otobanı. Özal’ın yapmış olduğu yol yedi lira 25 kuruş. İzmir’den Çeşme’ye 77 kilometre. 77’den daha kısa aynı gişelerden İstanbul’dan geliyoruz. Erdoğan’ın dehası ile yaptırdığı ‘yap işlet torunlarına borç devret yolu’. 70 lira. biri 7 lira biri 70 lira. Tayyip Bey’in beşli çeteye yaptırdığı torunlarına borç bırakıyorsun. 10 kat fark var. Günü gelince böyle balyozlarla kıracağız. tören yapacağız. Yıkım töreni yapacağız. İnat olsun size. İstanbul’dan İzmir’e bedava gelecekler. O gişedeki kardeşlerimi de müzelerde görevlendireceğiz.”