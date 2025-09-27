CHP’den dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı

CHP lideri Özel’in mevcut MYK’si, Parti Meclisi Toplantısı’nda oy birliğiyle yeniden göreve seçilirken, CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı Meclis açılış oturumuna katılmama kararı da aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), Özgür Özel başkanlığında yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirlemek için toplandı. Olağanüstü Kurultay’ın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda CHP Lideri Özgür Özel, mevcut MYK’yi korudu. Özel’in listesi, oy birliğiyle seçildi.

MYK listesini değiştirmeyen Özgür Özel, parti programının dört ana başlıkta kamuoyuna anlatılmasına yönelik Parti Meclisi üyelerinin daha çok görev almasını istedi. Parti Programı'nın önemine dikkati çeken Özel, "Hukuksuzluklara karşı mücadeleyi sürdürürken toplumun sorunlarını da unutmayacağız. Sorunlara çözüm önerilerimizi sunacağız" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM'nin ardından yaptığı açıklamada CHP’nin 1 Ekim’de gerçekleştirilecek TBMM Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanını karşılamama kararı aldığını duyurdu.

CHP Parti Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar kapsamında CHP’nin oturuma katılmayacağı belirtildi.

Öte yandan olağanüstü kurultayın ardından ilk kez Parti Meclisi’ni toplayan CHP’de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişmedi. CHP’nın MYK’sı şöyle:

Selin Sayek Böke – Genel Sekreter

Ensar Aytekin – Yurtiçi Ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Meryem Gül Çiftci Binici – Seçim Ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Özgür Karabat – İdari Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gökan Zeybek – Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler Ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yücel – Parti Sözcüsü

Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Taşcıer – Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Namık Tan – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Yavuzyılmaz – Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gülşah Deniz Atalar – Kültür Ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Pınar Uzun Okakın – Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Erhan Adem – Tarım Ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Necati Yağcı – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ulaş Karasu – Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

CHP 22’nci Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül’de yapılmış, tek aday Özgür Özel oy kullanan 917 delegeden 835’inin oyuyla yeniden genel başkan seçilmişti. Kurultayda İstanbul delegeleri oy kullanmamıştı.