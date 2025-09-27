  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP’den dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı!

CHP’den dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı

CHP’den dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı
Güncelleme:

CHP lideri Özel’in mevcut MYK’si, Parti Meclisi Toplantısı’nda oy birliğiyle yeniden göreve seçilirken, CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı Meclis açılış oturumuna katılmama kararı da aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), Özgür Özel başkanlığında yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirlemek için toplandı. Olağanüstü Kurultay’ın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda CHP Lideri Özgür Özel, mevcut MYK’yi korudu. Özel’in listesi, oy birliğiyle seçildi.

MYK listesini değiştirmeyen Özgür Özel, parti programının dört ana başlıkta kamuoyuna anlatılmasına yönelik Parti Meclisi üyelerinin daha çok görev almasını istedi. Parti Programı'nın önemine dikkati çeken Özel, "Hukuksuzluklara karşı mücadeleyi sürdürürken toplumun sorunlarını da unutmayacağız. Sorunlara çözüm önerilerimizi sunacağız" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM'nin ardından yaptığı açıklamada CHP’nin 1 Ekim’de gerçekleştirilecek TBMM Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanını karşılamama kararı aldığını duyurdu.

CHP Parti Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar kapsamında CHP’nin oturuma katılmayacağı belirtildi.

Öte yandan olağanüstü kurultayın ardından ilk kez Parti Meclisi’ni toplayan CHP’de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişmedi. CHP’nın MYK’sı şöyle:

Selin Sayek Böke – Genel Sekreter
Ensar Aytekin – Yurtiçi Ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Meryem Gül Çiftci Binici – Seçim Ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgür Karabat – İdari Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökan Zeybek – Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler Ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yücel – Parti Sözcüsü
Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Taşcıer – Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Namık Tan – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yavuzyılmaz – Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gülşah Deniz Atalar – Kültür Ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Pınar Uzun Okakın – Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Erhan Adem – Tarım Ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Necati Yağcı – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ulaş Karasu – Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
CHP 22’nci Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül’de yapılmış, tek aday Özgür Özel oy kullanan 917 delegeden 835’inin oyuyla yeniden genel başkan seçilmişti. Kurultayda İstanbul delegeleri oy kullanmamıştı.

text-ad
Etiketler CHP recep tayyip erdoğan 1 ekim TBMM meclis'in açılışı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı! Araç sahiplerine müjde! Akaryakıt alımında yakıt promosyonların önü açıldı! Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia Alanya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray hakkında çok konuşulacak iddia Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral İmamoğlu davasının mahkeme heyeti için HSK'yı göreve çağırdı! Çalışıyor olması ya da ev kadını olması fark etmez! Milyonlarca kadına erken emeklilik müjdesi! Çalışıyor olması ya da ev kadını olması fark etmez! Milyonlarca kadına erken emeklilik müjdesi! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ev içi güvenlik kamerasında Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölmeden önceki son görüntüleri ev içi güvenlik kamerasında MasterChef'te Mehmet Şef'in üstüne yürüyen Çağatay için karar belli oldu MasterChef'te Mehmet Şef'in üstüne yürüyen Çağatay için karar belli oldu 29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı! 29 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum yaşayan eski milletvekili yıllar sonra ayağa kalktı! Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i çok fena yakaladı! Mansur Yavaş, AK Partili Osman Gökçek'i çok fena yakaladı! Eli kanlı hainlerin kış yapılanmasına dev operasyon: 30 ilde 144 terör ini bulundu! Eli kanlı hainlerin kış yapılanmasına dev operasyon: 30 ilde 144 terör ini bulundu! Diyarbakır Valisi'nden konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'e sürpriz telefon Diyarbakır Valisi'nden konserleri iptal edilen Hayko Cepkin'e sürpriz telefon
Ebru Gündeş'in sürpriz evliliği sürpriz bir şekilde sona erdi! Ebru Gündeş'in sürpriz evliliği sürpriz bir şekilde sona erdi! İstanbul'da ''işkence, eziyet, cinayet'' iddiaları sonrası o bakımevi kapatıldı! İstanbul'da ''işkence, eziyet, cinayet'' iddiaları sonrası o bakımevi kapatıldı! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti! 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kışa devam.. Çok sayıda ilimiz için fırtına ve yağış uyarısı! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kışa devam.. Çok sayıda ilimiz için fırtına ve yağış uyarısı! İstanbul'da miras cinayeti: Ölü ve yaralılar var! İstanbul'da miras cinayeti: Ölü ve yaralılar var! Erdoğan'ın ABD'den dönüş yolundaki uçak yolculuğunda yaşanan skandal ifşa oldu! Erdoğan'ın ABD'den dönüş yolundaki uçak yolculuğunda yaşanan skandal ifşa oldu! Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayete de ''iyi hal indirimi'' verildi! Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayete de ''iyi hal indirimi'' verildi! İstanbul'da turistlere ''sex bomb'' dansı yapan işletmeye baskın! İstanbul'da turistlere ''sex bomb'' dansı yapan işletmeye baskın! Restorasyon uzmanı 600 yıllık kayıp tarihi eserin izini sürüp 55 yıllık ayıbı gözler önüne serdi! Restorasyon uzmanı 600 yıllık kayıp tarihi eserin izini sürüp 55 yıllık ayıbı gözler önüne serdi! Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti! Başkent Ankara'da akılalmaz olay: Yol verme kavgasında silahını çekip tehdit etti!