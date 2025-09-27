CHP’den dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
CHP lideri Özel’in mevcut MYK’si, Parti Meclisi Toplantısı’nda oy birliğiyle yeniden göreve seçilirken, CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı Meclis açılış oturumuna katılmama kararı da aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), Özgür Özel başkanlığında yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirlemek için toplandı. Olağanüstü Kurultay’ın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda CHP Lideri Özgür Özel, mevcut MYK’yi korudu. Özel’in listesi, oy birliğiyle seçildi.
MYK listesini değiştirmeyen Özgür Özel, parti programının dört ana başlıkta kamuoyuna anlatılmasına yönelik Parti Meclisi üyelerinin daha çok görev almasını istedi. Parti Programı'nın önemine dikkati çeken Özel, "Hukuksuzluklara karşı mücadeleyi sürdürürken toplumun sorunlarını da unutmayacağız. Sorunlara çözüm önerilerimizi sunacağız" diye konuştu.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM'nin ardından yaptığı açıklamada CHP’nin 1 Ekim’de gerçekleştirilecek TBMM Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanını karşılamama kararı aldığını duyurdu.
CHP Parti Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar kapsamında CHP’nin oturuma katılmayacağı belirtildi.
Öte yandan olağanüstü kurultayın ardından ilk kez Parti Meclisi’ni toplayan CHP’de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) değişmedi. CHP’nın MYK’sı şöyle:
Selin Sayek Böke – Genel Sekreter
Ensar Aytekin – Yurtiçi Ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Meryem Gül Çiftci Binici – Seçim Ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Özgür Karabat – İdari Ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gökan Zeybek – Yerel Yönetimler, Dirençli Kentler Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Burhanettin Bulut – Halkla İlişkiler Ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yücel – Parti Sözcüsü
Gökçe Gökçen – Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Aylin Nazlıaka – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Taşcıer – Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Namık Tan – Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Deniz Yavuzyılmaz – Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sevgi Kılıç – Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yalçın Karatepe – Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Murat Bakan – İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Gülşah Deniz Atalar – Kültür Ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Suat Özçağdaş – Milli Eğitim Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Yankı Bağcıoğlu – Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Zeliha Aksaz Şahbaz – Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Pınar Uzun Okakın – Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Erhan Adem – Tarım Ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Necati Yağcı – Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Ulaş Karasu – Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
CHP 22’nci Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül’de yapılmış, tek aday Özgür Özel oy kullanan 917 delegeden 835’inin oyuyla yeniden genel başkan seçilmişti. Kurultayda İstanbul delegeleri oy kullanmamıştı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol