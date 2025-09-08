CHP'den İstanbul hamlesi: Olağanüstü kongre için başvuru yapıldı
CHP, İstanbul İl Kongresi için olağanüstü kongre başvurusunda bulundu. Kongrenin 24 Eylül'de yapılması bekleniyor.
CHP, büyük kurultayın yanı sıra İstanbul İl Kongresi için de olağanüstü kongre başvurusunda bulundu.
Parti tüzüğünün 43. maddesi uyarınca delegeler tarafından yapılan olağanüstü kongre başvurusu Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.
İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin 24 Eylül'de yapılması bekleniyor.
