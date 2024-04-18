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CHP'li başkan ifşa etti: 3 gazeteye 2,1 milyon TL ödenmiş

CHP'li başkan ifşa etti: 3 gazeteye 2,1 milyon TL ödenmiş
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31 Mart yerel seçimlerinde yıllar sonra CHP'nin kazandığı Kastamonu'nda CHP'li Belediye Başkanı Hasan Baltacı, belediyenin kasasından 5 yıl boyunca iktidara yakınlığıyla bilinen 3 gazeteye toplam 2,1 milyon TL ödeme yapıldığını ilan etti.

Daha önce makamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırmasıyla gündeme gelen CHP'li Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, belediye bütçesinden ödenen Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah gazetesi aboneliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Baltacı, bu 3 gazetenin aboneliğine yılda 426 bin 230 TL ödendiğini duyurdu.

Geçen dönemin MHP'li belediye başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun ardından 31 Mart seçimlerinde başkanlık yarışını kazanan Baltacı, sosyal medya hesabından belediyenin abone olduğu 3 ulusal gazetenin aboneliklerinin sonlandırıldığını açıkladı.

X'teki paylaşımında "Belediye bütçemizden yıllık 426.230 TL abonelik ücreti ödenen gazetelerden Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer veren Baltacı, belediyenin yerel basın aboneliklerinin de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alındığını açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde yıllar sonra CHP'nin kazandığı Kastamonu'nda CHP'li Belediye Başkanı Hasan Baltacı, belediyenin kasasından 5 yıl boyunca iktidara yakınlığıyla bilinen 3 gazeteye toplam 2,1 milyon TL ödeme yapıldığını ilan etti.

Etiketler kastamonu Kastamonu Belediyesi mhp'li belediye chp'li belediye hasan baltacı
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