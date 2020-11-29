CHP'li isim cinsel saldırıdan tutuklandı!

İstanbul Maltepe’de bir kafede Z.Y. (23) adlı kadını taciz ettiği iddia edilen CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi U.K. tutuklandı.

Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından U.K’nın CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu söyleyerek, “Derhal partiden atılmalıdır. Mağdurun ifadesi ortadadır” çağrısında bulundu.

'DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ'

Barış Yarkadaş daha sonra paylaştığı mesajında, "2- Twitimin ardından arayan CHP İstanbul ve Maltepe İlçe Başkanlığı yöneticileri, perşembe gecesi gerçekleşen cinsel saldırının ardından, saldırgan UK'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini, dosyanın işleme konması için İl Disiplin Kurulu'nun toplanacağını belirttiler" ifadelerini kullandı.