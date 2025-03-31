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CHP'li Mahmut Tanal’dan tutuklanan öğrenciler için ''vize haftası'' için hamle

CHP'li Mahmut Tanal’dan tutuklanan öğrenciler için ''vize haftası'' için hamle
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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, cezaevindeki öğrenciler için sınav çağrısında bulundu. Milletvekili Tanal paylaşımında “Cezaevinde bulunan öğrencilerin bu sınavlara katılabilmesi için acil dilekçe süreci başlatılmalı.” dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, cezaevinde bulunan üniversite öğrencilerinin yaklaşan vize sınavlarına katılabilmesi için çağrıda bulundu.

"Eğitim haktır, ertelenemez! Bu süreci birlikte organize edelim, gençlerin gelecekleri kararmasın!" diyen Tanal, öğrencilerin bu hakkıyla ilgili izlemesi gereken süreci sosyal medya hesabından şöyle sıraladı:

1.Öğrenciler üniversitelerine, mazeret sınavı hakkı talep eden dilekçe yazmalı.

2.Vekalet yoksa bile, ıslak imzalı dilekçeler birinci derece yakınları veya avukatı aracılığıyla fakültelere teslim edilebilir.

3.Daha sonra sınavların cezaevinde yapılması ya da öğrencilerin sınav için okullara götürülmesi talep edilebilir.

4.Cezaevindeki öğrenciler, bulundukları kurumdan doğrudan üniversitelerine dilekçe gönderebilir.

 

Etiketler mahmut tanal CHP tutuklu öğrenciler vize hakkı vize sınav
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