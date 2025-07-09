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CHP'li vekillerden protesto! Sloganlarla Adalet Bakanlığı'na yürüdüler

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CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

Belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösteren CHP'li Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve milletvekilleri, pankart ve afişlerle birlikte TBMM'den Adalet Bakanlığına yürüdü.

Grup Başkanvekili Günaydın'ın açıklamalarının ardından CHP'li vekiller slogan atarak tekrar Meclise yürüdü.

Protestolar sırasında AK Partililerin de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla karşılık verdiği görüldü.

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

İHA

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Etiketler CHP meclis protesto
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