CHP'nin adayı seçilmişti! Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim iptal edildi

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

Karar gerekçesi olarak, “Olayda, uyuşmazlık konusu seçim işlemine ilişkin meclis toplantısına başkanlık eden İbrahim Kahraman'ın aynı zamanda seçimde aday olarak yer alması nedeniyle meclise başkanlık edemeyeceği yönünde, diğer aday meclis üyesi davacının mensubu olduğu parti grubu temsilcilerince itiraz edildiği, ancak bu itirazların kabul görmeyerek tüm seçim sürecinin (oylamalarda geçerli-geçersiz oyların tespiti ve kayıt altına alınması, kura çekimine gidilmesi kararı alınması ve kura çekiminin gerçekleştirilmesi işlemleri dahil) aynı zamanda seçimde aday olan İbrahim Kahraman'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumda, uyuşmazlık konusu seçimin gerçekleştirildiği meclis toplantısının, seçime giren adaylardan birinin başkanlığında toplanması ve seçim sürecinin onun başkanlığında yürütülmesinin tarafsızlık ilkesine ve çıkar çatışmasından kaçınma ilkesine aykırılık oluşturduğu; söz konusu usul hatasının, uyuşmazlık konusu seçim işleminin tüm aşamalarına etkili olan esaslı bir usul eksikliği olduğu sonucuna varıldığından, usul, mevzuat ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılan dava konusu seçim işleminin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi

DHA