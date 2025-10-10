  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim iptal edildi

CHP'nin adayı seçilmişti! Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim iptal edildi

CHP'nin adayı seçilmişti! Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim iptal edildi
Güncelleme:

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

Karar gerekçesi olarak, “Olayda, uyuşmazlık konusu seçim işlemine ilişkin meclis toplantısına başkanlık eden İbrahim Kahraman'ın aynı zamanda seçimde aday olarak yer alması nedeniyle meclise başkanlık edemeyeceği yönünde, diğer aday meclis üyesi davacının mensubu olduğu parti grubu temsilcilerince itiraz edildiği, ancak bu itirazların kabul görmeyerek tüm seçim sürecinin (oylamalarda geçerli-geçersiz oyların tespiti ve kayıt altına alınması, kura çekimine gidilmesi kararı alınması ve kura çekiminin gerçekleştirilmesi işlemleri dahil) aynı zamanda seçimde aday olan İbrahim Kahraman'ın başkanlık ettiği meclis toplantısında gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumda, uyuşmazlık konusu seçimin gerçekleştirildiği meclis toplantısının, seçime giren adaylardan birinin başkanlığında toplanması ve seçim sürecinin onun başkanlığında yürütülmesinin tarafsızlık ilkesine ve çıkar çatışmasından kaçınma ilkesine aykırılık oluşturduğu; söz konusu usul hatasının, uyuşmazlık konusu seçim işleminin tüm aşamalarına etkili olan esaslı bir usul eksikliği olduğu sonucuna varıldığından, usul, mevzuat ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirildiği anlaşılan dava konusu seçim işleminin iptali gerektiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi

DHA

text-ad
Etiketler CHP Bayrampaşa Belediyesi hasan mutlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tam 35 yıldır hem kendi işinin patronu oldu hem de Türkiye'ye şifa dağıtıyor! Tam 35 yıldır hem kendi işinin patronu oldu hem de Türkiye'ye şifa dağıtıyor! Filenin eski sultanından filenin yeni sultanına çok sert sözler! Filenin eski sultanından filenin yeni sultanına çok sert sözler! Her şeyi geride bırakıp Bali'ye yerleşmişti: Ünlü oyuncu kansere yakalandı Her şeyi geride bırakıp Bali'ye yerleşmişti: Ünlü oyuncu kansere yakalandı 200 çalışanı vardı... Borç batağındaki mobilya devi resmen iflas etti 200 çalışanı vardı... Borç batağındaki mobilya devi resmen iflas etti Bakan Yerlikaya 2 milyon vatandaşı uyardı: ''Son 21 gün, süre uzatılmayacak'' Bakan Yerlikaya 2 milyon vatandaşı uyardı: ''Son 21 gün, süre uzatılmayacak'' Altın fiyatlarında sert düşüş: Altın psikolojik eşiğin altına indi! Altın fiyatlarında sert düşüş: Altın psikolojik eşiğin altına indi! Yasak ilişki karakolda bitti: Genç kadına ormanda kabusu yaşattı Yasak ilişki karakolda bitti: Genç kadına ormanda kabusu yaşattı Fenerbahçe Başkanı Saran üç futbolcunun üstünü çizdi Fenerbahçe Başkanı Saran üç futbolcunun üstünü çizdi Erdoğan'dan Özel'e: ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir özür borcu yok mu?'' Erdoğan'dan Özel'e: ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetine bir özür borcu yok mu?'' Otoyolda kahreden feci kaza: 2 jandarma personeli şehit düştü! Otoyolda kahreden feci kaza: 2 jandarma personeli şehit düştü!
Geçen yıl Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu kilometrelerce öteden sitem yağdırdı! Geçen yıl Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu kilometrelerce öteden sitem yağdırdı! Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca Türkçe şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca Türkçe şarkı söyledi, sosyal medya yıkıldı Sahte diploma davasında tahliye yağdı; tutuklu sanık kalmadı! Sahte diploma davasında tahliye yağdı; tutuklu sanık kalmadı! Çöp kamyonundaki kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı Çöp kamyonundaki kan donduran cinayetin nedeni ortaya çıktı Derin Talu'nun ''sahte bileklik'' iddialarına verdiği yanıt olay oldu Derin Talu'nun ''sahte bileklik'' iddialarına verdiği yanıt olay oldu Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Açan güneşe kanmayın; hafta sonu lapa lapa kar yağışı var! Hafta sonunun hava durumu açıklandı: Açan güneşe kanmayın; hafta sonu lapa lapa kar yağışı var! Cezaevinde mahkum saldırısı: İnfaz koruma memurlarını bıçakladı! Cezaevinde mahkum saldırısı: İnfaz koruma memurlarını bıçakladı! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ağızları açık bırakan paylaşım Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ağızları açık bırakan paylaşım Emekli Albay Orkun Özeller için istenen ceza belli oldu Emekli Albay Orkun Özeller için istenen ceza belli oldu