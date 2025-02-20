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''Çiftçinin anası ağlıyor'' demişti, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapsi isteniyor

''Çiftçinin anası ağlıyor'' demişti, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapsi isteniyor
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Bursa'nın KAracabey ilçesinde çiftçilik yapan ve verdiği röportajda "bugün çiftçinin anası ağlıyor" diyen vatandaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan S.Ç. ağustos yaptığı açıklamada ürünlerinin tarlada kaldığını belirterek "bugün çiftçinin anası ağlıyor" demişti.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı’nca S.Ç. hakkında ''Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu'' iddiasıyla iddianame hazırlandı ve S.Ç.'nin ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçlaması yöneltilen Çiftçi’nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

 

Etiketler çiftçi dava mahkeme bursa karacabey
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