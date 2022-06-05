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CİMER başvurularının kapsamı daraltıldı

CİMER başvurularının kapsamı daraltıldı

CİMER yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek yapılan başvurulara yeni kriterler getirildi. Yapılan değişiklikle beraber başvuruların kapsamı daraltıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılacak başvuruların kapsamı yeniden belirlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, değişiklikle bareber yapılacak “yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayan” başvurular işleme alınmayacak.

Yönetmelikle, amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan, yasama faliyeti kapsamında bulunan başvurular da kabul edilmeyecek.

Eğer başvuru işleme alınmazsa gerekçesiyle birlikte başvuru sahibi bilgilendirilecek. Suç ihbarı niteliğinde olan başvurulara ilişkin ihbarın ilgili adli mercilere yapılması gerektiği yolunda başvuru sahibine bilgi verilecek. Başvuru konusu bir kamu kurum ve kuruluş personeli ya da yöneticisi hakkında şikâyet niteliğinde ise başvuru bir üst amire gönderilecek.

Şikâyet niteliğindeki başvurularda CİMER personelinin gerekli görmesi halinde başvuru sahibinin lehine olmak üzere kimlik ve iletişim bilgileri gizlenebilecek. Başvuru ve başvuru sahibine ilişkin tüm bilgiler, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle yargı organları ile diğer yetkili makamların taleplerini yerine getirmek üzere arşivlenecek.

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Etiketler cimer kapsam başvuru başvuru kapsamı cumhurbaşkanlığı
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