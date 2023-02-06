CİMER'de Deprem Acil uygulaması aktif hale getirildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremde devletin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, CİMER'de "Deprem acil" başlığının kullanıma hazır hale getirildiği kaydedildi.