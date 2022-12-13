Çöp poşetinin içinde bebek bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde boş bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek bulundu.

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde boş bir binanın girişine çöp poşetine sarılı bir şekilde yeni doğmuş erkek bebek konuldu.

Apartmanın bekçisi, sabah 08.00 sıralarında bebek sesi duydu.

Poşetin içini açan bekçi, büyük şaşkınlık yaşayarak, polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bebeğin tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

“POŞETE SARILI HALDE OLDUĞUNU GÖRDÜM”

Konu ile ilgili konuşan bina görevlisi, “Sabah saatlerinde apartmana geldim ve bir ses duydum. Bir bebeğin poşete sarılı halde olduğunu gördüm. Erkek bebekti ve polisleri aradım. Polisler gelip bebeği götürdüler. Böyle bir vicdansızlık olur mu? Çok kötü hissettim” dedi.

İHA