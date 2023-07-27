Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani VE İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'İ kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Katsumata’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Belani’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
ERDOĞAN, İRAN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Habibollahzadeh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol