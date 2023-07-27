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Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani VE İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'İ kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Katsumata’nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

 CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Belani’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

ERDOĞAN, İRAN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Habibollahzadeh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler erdoğan büyükelçi kabul
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