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  3. 17 Eylül 2019 20:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi anları böyle izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Tebrik ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Kayaalp'in final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile izlerken çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.

TELEFONLA DA TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluk maçının ardından milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak şampiyonluğunu kutladı. 

AA

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