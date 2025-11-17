  1. Anasayfa
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı şimdi de Hasan Can Kaya'yı hedef aldı

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, programında bir izleyicisiyle yaşadığı diyalogta Hz. İsa ile ilgili yaptığı şaka sonrası önce Yeni Şafak ardından da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral tarafından hedef gösterildi.

YouTube’da yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Hasancan Kaya’nın Konuşanlar programı, Exxen’deki 3 yıllık serüveninin ardından Disney+ ile anlaşmıştı.

Hasan Can Kaya yeni yayın dönemine yeni ekranında başlarken programında bir seyircisiyle yaşadığı diyalog olay oldu.

Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar adlı programında yaptığı bir şaka Yeni Şafak gazetesi tarafından “Hasan Can Kaya, mizah adı altında Hz. İsa Peygamber (as) ile dalga geçti” metniyle paylaşıldı.

Yeni Şafak'tan yapılan paylaşımda "Hasan Can Kaya, mizah adı altında Hz. İsa Peygamber (as) ile dalga geçti" denildi.

Bu paylaşımın ardından daha önce gazeteci Fatih Altaylı ile Manifest grubunu hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral aynı paylaşımı alıntılayarak ünlü komedyeni dini değerlerle alay etmekle suçladı.

Saral, "Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Saral’ın açıklamalarının ardından Altaylı kısa süre içinde gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Manifest grubuna yönelik paylaşımının sonrasında ise grup hakkında dava açılmış, üyelerine yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

 

