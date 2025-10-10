  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında dikkat çeken isim Hülya Koçyiğit'in kızı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında dikkat çeken isim Hülya Koçyiğit'in kızı...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri sırasında sık sık gündem olan "uçaktaki gazeteciler" tartışmasında bu sefer dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yer alması dikka tçekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından Azerbaycan ziyaretinde de Cumhurbaşkanlığı uçağında yer alan gazeteciler arasındaki bir isim dikkat çekti.

Bu isim ünlü sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'dı.

Gülşah Alkoçlar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında yer alması tartışılırken, Alkoçlar'ın sahibi olduğu Lider Haber TV'yi temsilen uçakta bulunduğu öğrenildi.

