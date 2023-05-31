Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçları açıklanıyor

Milletvekili seçim sonuçlarının resmen açıklanması ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi'nin de resmi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İtiraz süreci dün tamamlanırken toplanacak olan YSK, kesin sonuçları en geç 1 Haziran'a kadar açıklayacak.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçları, en geç 1 Haziran'da Resmi Gazete'de ilan edilecek. 30 Mayıs'ta, ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci tamamlandı. Bugün ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK’ya yapılan itiraz süresi sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu, 1 Haziran'a kadar il seçim kurulu kararları ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları kararı bağlayacak. Kesin seçim sonuçları da aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanacak.