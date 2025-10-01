Cumhurbaşkanlığı'ndan Cem Küçük'e ''KAAN'' yalanlaması

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili ''Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başta bilgi verilmemiş. Erdoğan bu konuyu bilmiyormuş. Erdoğan’a yanlış bilgi veriliyor'' demişti. Küçük'ün iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ABD'den dönüşü sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de yaptığı açıklamada, yerli ve milli olması beklenen KAAN’ın üretimi için Amerika’dan motor beklendiğini ifade ederken tedarik sağlanamayınca üretimin durduğunu açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi.

Bakan Fidan New York'taki Türkevi'nde yaptığı açıklamada, “Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN’ın motorları var. ABD Kongresi’nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin” ifadelerini kullanmıştı.

CEM KÜÇÜK: ERDOĞAN KONUYU BİLMİYORMUŞ

İktidara olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "45 uçağın yerli ve milli olarak yapılacağını bildiğini" söylerken, "Buradaki sıkıntı, öğrendiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konuyla ilgili böyle bilgi verilmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 uçağın yerli ve milli uçakla yapılacağını biliyor. Yanlış olabilir ama Erdoğan'a bu bilgiler böyle gitmiyor" dedi.

TGRT Haber'de canlı yayında konuşan Cem Küçük, Hakan Fidan’ın Kaan uçağı için ABD’nin motor alımlarını durdurmasına dair açıklamasına açıklık getirdi. Küçük, “Biz 5 uçak için 10 motor aldık. Bir KAAN uçağında 2 motor oluyor." diyen Küçük "Prototip için 10 motor anlaşması yapmışsız ABD ile F110 motorları için. Bu ayrı” şeklinde konuştu.

DMM'DEN CEM KÜÇÜK'E YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cem Küçük'ün iddialarını yalanladı. DMM'den yapılan açıklamada, ''Bazı basın organlarında ve sosyal medyada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KAAN uçaklarının motorları hakkında bilgi verilmediği veya yanlış bilgi verildiği” yönünde dolaşıma sokulan iddialar dezenformasyon ürünüdür.'' denildi.

DMM'nin açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Başkanı olarak stratejik yatırımlara doğrudan liderlik etmektedir. Milli Muharip Uçak KAAN ve millî motor geliştirme programı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, iradesi ve kararlığı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda ve Türk mühendislerinin fedakarane gayretleriyle ilerlemektedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın stratejik yatırımla ilgili bilgilendirilmediği veya yanlış bilgilendirildiği iddiaları, Cumhurbaşkanlığı makamını hedef alan açık bir dezenformasyon girişimidir. Kamuoyunun, Milli Savunma Sanayi gibi stratejik bir konuda spekülasyonlara itibar etmemesi ve yalnızca resmî kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.