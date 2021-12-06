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''Cumhurbaşkanlığı'nın kaç aracı var'' sorusuna ''şaşırtan'' yanıt!

''Cumhurbaşkanlığı'nın kaç aracı var'' sorusuna ''şaşırtan'' yanıt!

Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç sayısını ve bu araçların yakıt giderini soran CHP’li Sezgin Tanrıkulu’na yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “hizmetin gerektirdiği sayıda” demekle yetindi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç sayısı ve bu araçların yakıt giderini sordu.

ANKA’nın aktardığına göre Sezgin Tanrıkulu, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Fuat Oktay’a, Cumhurbaşkanlığı’ndaki araç sayısını, bu araçların aylık ve yıllık yakıt giderlerini ve bu yakıtların hangi firmadan alındığını sorularını yöneltti. Oktay, Tanrıkulu’nun önergesine verdiği yanıtta şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı hizmetleri, mevzuat hükümleri doğrultusunda, tasarruf ilkelerine riayet edilerek hizmetin gerektirdiği sayıda araçla yerine getirilmektedir. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet alım giderleri ile personel giderleri, Bütçe Kanunu’nda öngörülen ödenek oranında mevzuata uygun olarak yapılmakta olup, bu giderler Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Yönetim İstatistikleri bülteninde yayımlanmaktadır.”

ANKA

Etiketler cumhurbaşkanlığı araç makam aracı fuat oktay recep tayyip erdoğan sezgin tanrıkulu
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