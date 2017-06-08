Valilik'ten öğrencilere önemli uyarı !
Valilik'ten öğrencilere önemli uyarı !
Trump'ı şoke eden karar ! Katar Emiri reddetti
Trump'ı şoke eden karar ! Katar Emiri reddetti
Londra'da alarm ! Ünlü meydan boşaltıldı
Londra'da alarm ! Ünlü meydan boşaltıldı
Şiddetli yağış sokak iftarlarını vurdu
Şiddetli yağış sokak iftarlarını vurdu
Çocuğuna makinadan oyuncak top alan kişi neye uğradığını şaşırdı
Çocuğuna makinadan oyuncak top alan kişi neye uğradığını şaşırdı
E-5'te feci kaza ! Metrobüs yoluna daldı
E-5'te feci kaza ! Metrobüs yoluna daldı
Rusya'dan vize açıklaması ! Tarih verildi
Rusya'dan vize açıklaması ! Tarih verildi
Uyum Paketi'nde flaş gelişme ! İlk aşama tamam
Uyum Paketi'nde flaş gelişme ! İlk aşama tamam
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Haziran 2017 20:22

Cüzdan çalıp polisin kucağına düştüler

İstanbul Kumkapı'da bir kişinin cüzdanını çalan hırsızlar güven timlerinin kucağına düştü.

Cüzdan çalıp polisin kucağına düştüler
A+ A-

İstanbul Kumkapı’da bir tur şirketinin önünde bekleyen A.A’ya koşarak yaklaşan iki yankesici arka cebindeki cüzdanını saniyeler içinde kapıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran A.A yankesicilerin arkasından bakakaldı. Birkaç sokak ötede Güven Timleri polislerinin çalışması vardı. Polisler, kendilerine doğru telaşla koşarak gelen iki kişiyi farkedince bir aksilik olduğunu anladılar ve ‘dur’ dediler.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre yankesiciler kısa bir takibin ardından yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada A.A’nın cebinden çektikleri 5 bin dolar çıktı. Yankesicilerden E.O.’nun, kardeşine ait kimlik kullandığı, yaşının küçük olduğu, hırsızlıktan cezaevinden kaçmaya kadar 7 suç kaydı bulduğu anlaşıldı.

E.O, çocuk büro amirliğine, yanında yakalanan B.S ise Kumkapı Karakolu’na teslim edildi. Ele geçen paralar da A.A’ya teslim edildi.

Hürriyet

yankesici , güven timi , hırsızlık , kumkapı