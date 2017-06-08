Cüzdan çalıp polisin kucağına düştüler

İstanbul Kumkapı’da bir tur şirketinin önünde bekleyen A.A’ya koşarak yaklaşan iki yankesici arka cebindeki cüzdanını saniyeler içinde kapıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran A.A yankesicilerin arkasından bakakaldı. Birkaç sokak ötede Güven Timleri polislerinin çalışması vardı. Polisler, kendilerine doğru telaşla koşarak gelen iki kişiyi farkedince bir aksilik olduğunu anladılar ve ‘dur’ dediler.



Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre yankesiciler kısa bir takibin ardından yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramada A.A’nın cebinden çektikleri 5 bin dolar çıktı. Yankesicilerden E.O.’nun, kardeşine ait kimlik kullandığı, yaşının küçük olduğu, hırsızlıktan cezaevinden kaçmaya kadar 7 suç kaydı bulduğu anlaşıldı.

E.O, çocuk büro amirliğine, yanında yakalanan B.S ise Kumkapı Karakolu’na teslim edildi. Ele geçen paralar da A.A’ya teslim edildi.