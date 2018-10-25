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  3. 25 Ekim 2018 13:05

Darbeci amirallerin cezası belli oldu

Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbeci amirallerin cezası belli oldu
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Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri duruşmayı takip etti. 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ordudan ihraç edilen amiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren, meslekten ihraç edilen askerler ile örgütün mahrem abileri konumundaki 51 sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenirken, dava kapsamında 15'i firari 90 kişi yargılanıyor. Bugün davanın ilk duruşmasında sanıkların kimlik tespiti yapılarak tek tek ifadeleri alınacak.

AA

darbe , 15 temmuz , amiral , donanma
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