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Datça’da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Datça’da 20 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla’nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 20 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgeye gönderilen botlar hareket halindeki lastik bot içinde 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

 

Etiketler datça düzensiz göçmen
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