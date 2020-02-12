Davutoğlu'ndan Ankara kulislerini hareketlendirecek görüşme

AK Parti’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, faaliyetlerine hız verdi.

Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacağı duyurulan Davutoğlu, siyasilerle temaslarını da hızlandırdı.

DENİZ BAYKAL’LA GÖRÜŞECEKLER

Odatv’nin edindiği bilgilere göre Ahmet Davutoğlu yarın eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı ziyaret edecek.

Görüşmenin “geçmiş olsun” ziyareti olduğunu söyleyen kaynaklar, görüşme talebinin Davutoğlu’ndan geldiğini kaydetti.

Odatv’ye bilgi veren kaynaklar, Davutoğlu’nun, hastalığı sürecinde Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edemediğini belirterek, ziyaretin bu kapsamda yapılacağını belirttiler.

SARAY’DAN İLK ÇIKIŞ

Bir dönem Baykal’ın en yakınındaki isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Davutoğlu’nun ziyaretine tepki gösterdi.

Karaca sosyal medya hesabından yaptığı çıkışta şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Baykal 2017 tarihinde felç geçirmiş. Aradan yıllar geçmiş. Davutoğlu, hastanede bir kere ziyaret etmemiş. Aklına ziyaret etmek parti kurunca gelmiş. O süreci yaşayan biri olarak söylüyorum. Samimi tek insan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dı. Allah ondan razı olsun.”