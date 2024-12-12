DEAŞ'a büyük operasyon: 5 ilde, onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-29' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Yerlikaya, operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını kaydederek, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti.

'TERÖR İNSANLIĞIN ORTAK DÜŞMANIDIR'

Yerlikaya, "Terör, insanlığın ortak düşmanıdır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.

DHA