  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı

''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı

''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı
Güncelleme:

Almanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen, "Delilerin Delisi" rumuzuyla sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen ve hakkında suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan Muhammed Yakut’un son sözleri ortaya çıktı...

Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan ve Sedat Peker gibi çektiği "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut’un Almanya’da hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Eski Gelecek Partili gazeteci Yavuz Değirmenci'nin duyurduğu haberde Yakut'un cenazesinin adli tıpa götürüldüğü ifade edildi, ancak bu bilgiye dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Yakut’un, yaşamını yitirmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği öğrenildi.

Muhammed Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği belirtildi.

Ayrıca Yakut'un ölüm haberini ilk duyuran isim olan Yavuz Değirmenci, Almanya’da cezaevinden tahliye edildikten sonra ölen Muhammed Yakut hakkında “Yeni bilgiler suikast şüphesini çok güçlendiriyor. Vefat gece vakti bir kafede gerçekleşiyor” dedi.

Değirmenci Yakut’un ölümü hakkında şunları söyledi:

“Muhammed Yakut’un vefat haberini Türkiye ilk kez benden öğrendi. Aldığım yeni bilgiler suikast şüphesini çok güçlendiriyor. Vefat gece vakti bir kafede gerçekleşiyor. Orada iki ayrı özel görüşme yapıyor. Bir anda ambulanslar gelip götürüyor. Korumaları da uzaklaştırmış.”

Hatırlanacağı gibi 6 Nisan 2023’te Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkan Yakut, Almanya’ya yerleşmişti. Aynı yıl eylül ayında İspanya’da kırmızı bültenle gözaltına alınan Yakut, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Yakut, 2023 yılında YouTube üzerinden yayımladığı videolarla tanınmıştı. Siyasi ve iş dünyasına yönelik çeşitli iddialarda bulunmuş hatta Sedat Peker ile de ilişkilendirilmişti. Ancak Yakut bu iddiaları reddetmişti.

 

text-ad
Etiketler Muhammed Yaku delilerin delisi son sözleri kalp krizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! Lüks lojman davası sonuçlandı: Melih Gökçek ''usulsüz'' sarayını tahliye edecek! AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' AK Parti'de İmamoğlu korkusu büyüyor: ''İmamoğlu cezaevinden çıkarsa biteriz'' Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Ece Erken, daha önce eniştem dediği Sinan Akçıl'e aşkını ilan etti! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Numune hastanesinde skandal: Bir doktor gözaltında! Şehir magandaları polise bıçakla saldırdı Şehir magandaları polise bıçakla saldırdı CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' CHP lideri Özel, Erdoğan'ı kızdıracak rakamı açıkladı: ''Dünya siyaset tarihine geçti'' Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Sinem Ünsal tatil pozlarıyla hem mankenlere, hem de meslektaşlarına meydan okudu Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Zam yağmuruna hazır olun: Akaryakıt, sigara, alkol ve bedelli askerlik... Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası başladı; aylık geliri ve savunması ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın yasa dışı bahis davası başladı; aylık geliri ve savunması ortaya çıktı
Kayınpederi gelinini tabancayla vurarak öldürdü! Kayınpederi gelinini tabancayla vurarak öldürdü! TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' Trump ağzını fena bozdu: ''Beni burada istedi. O o… çocuğu…'' AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu AK Parti'nin otomobillerdeki dev ÖTV zammının araç satışlarına etkisi belli oldu Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Türkiye'nin tanınmış markaları da tağşiş listesine girdi! Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin'in bilemediği futbol sorusu olay oldu Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da Sinan Engin'in bilemediği futbol sorusu olay oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Sahnede fenalaşmış, konseri yarım bırakmıştı... Ünlü sanatçının sağlık durumu belli oldu Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Arda Güler - Kenan Yıldız düellosunda kazanan belli oldu Arda Güler - Kenan Yıldız düellosunda kazanan belli oldu