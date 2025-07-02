''Delilerin Delisi'' Muhammed Yakut'un ölmeden önce söylediği son sözler ortaya çıktı

Almanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen, "Delilerin Delisi" rumuzuyla sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen ve hakkında suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan Muhammed Yakut’un son sözleri ortaya çıktı...

Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan ve Sedat Peker gibi çektiği "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut’un Almanya’da hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Eski Gelecek Partili gazeteci Yavuz Değirmenci'nin duyurduğu haberde Yakut'un cenazesinin adli tıpa götürüldüğü ifade edildi, ancak bu bilgiye dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Yakut’un, yaşamını yitirmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği öğrenildi.

Muhammed Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği belirtildi.

Ayrıca Yakut'un ölüm haberini ilk duyuran isim olan Yavuz Değirmenci, Almanya’da cezaevinden tahliye edildikten sonra ölen Muhammed Yakut hakkında “Yeni bilgiler suikast şüphesini çok güçlendiriyor. Vefat gece vakti bir kafede gerçekleşiyor” dedi.

Değirmenci Yakut’un ölümü hakkında şunları söyledi:

“Muhammed Yakut’un vefat haberini Türkiye ilk kez benden öğrendi. Aldığım yeni bilgiler suikast şüphesini çok güçlendiriyor. Vefat gece vakti bir kafede gerçekleşiyor. Orada iki ayrı özel görüşme yapıyor. Bir anda ambulanslar gelip götürüyor. Korumaları da uzaklaştırmış.”

Hatırlanacağı gibi 6 Nisan 2023’te Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurt dışına çıkan Yakut, Almanya’ya yerleşmişti. Aynı yıl eylül ayında İspanya’da kırmızı bültenle gözaltına alınan Yakut, kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Yakut, 2023 yılında YouTube üzerinden yayımladığı videolarla tanınmıştı. Siyasi ve iş dünyasına yönelik çeşitli iddialarda bulunmuş hatta Sedat Peker ile de ilişkilendirilmişti. Ancak Yakut bu iddiaları reddetmişti.