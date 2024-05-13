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DEM Partili belediye başkanına ''terör'' soruşturması

DEM Partili belediye başkanına ''terör'' soruşturması
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DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak hakkında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yaptığı bazı konuşmalarda ‘Terör örgütü propagandası’ yaptığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak ifadeye çağrıldı.

 

DHA

Etiketler dem parti Tunceli belediye başkanı soruşturma ifade
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