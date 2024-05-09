DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı
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DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi, belediye binası tabelasındaki T.C. ibaresini kaldırdı.
31 Mart yerel seçimlerinde, Şanlıurfa'da DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sabah'tan Mehmet Yıldırım'ın haberine göre; DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binası girişinde bulunan levhadan "T.C." ibaresini kaldırdı.
Yeni tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazıların yer aldığı görüldü.
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