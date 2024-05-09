  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi'nden T.C. ibaresi kaldırıldı
Güncelleme:

DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi, belediye binası tabelasındaki T.C. ibaresini kaldırdı.

31 Mart yerel seçimlerinde, Şanlıurfa'da DEM Parti'nin kazandığı Ceylanpınar Belediyesi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Mehmet Yıldırım'ın haberine göre; DEM Partili Ceylanpınar Belediye Başkanı Uğur Kahraman, belediye binası girişinde bulunan levhadan "T.C." ibaresini kaldırdı.

Yeni tabelada Türkçe, Kürtçe ve Arapça yazıların yer aldığı görüldü.

Sabah Gazetesi

Etiketler dem parti ceylanpınar belediyesi belediye tc
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel hastaneye ''down sendromu'' cezası: Aileye 21 milyon TL tazminat ödeyecekler Özel hastaneye ''down sendromu'' cezası: Aileye 21 milyon TL tazminat ödeyecekler Şemsiyeleri hazırlayın: Güneşli havaya sağanak molası Şemsiyeleri hazırlayın: Güneşli havaya sağanak molası Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler: ''10 yıl sonra mı aklına geldi'' Cemal Enginyurt'tan Bülent Arınç'a olay sözler: ''10 yıl sonra mı aklına geldi'' Kamuda kıyafet yönetmeliği davalık oldu Kamuda kıyafet yönetmeliği davalık oldu En düşük emekli maaşı için rakam verildi En düşük emekli maaşı için rakam verildi Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Dev kaya parçaları yola düştü; kamyonet mahsur kaldı Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler Sevan Nişanyan'dan okul müdürü cinayeti için skandal sözler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler İki dev şirket daha iflasın eşiğinde... Konkordato talep ettiler