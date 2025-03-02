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DEM Parti'nin Erdoğan ve Bahçeli'den ilk ''ricası'' bu oldu

DEM Parti'nin Erdoğan ve Bahçeli'den ilk ''ricası'' bu oldu
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Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın "barış çağrısı" sonrasında DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'den ilk talebi "40 yıllık klişe sıfatlarla muhataplara hitap dilinin terk edilmesi" oldu.

DEM Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PM ve İl Eş Başkanlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısıyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Bakırhan, iktidara çağrıda bulundu.

Bakırhan şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan önceki gün çağrıyı sahiplenen bir açıklama yaptı. Çağrıyı baltalamaya çalışanlara 'müsaade etmeyeceğini' ifade etti. Önemliydi ama zamana yayılmamalı, somut adımlar atılmalı.

Yine burada bir şeyi daha belirtmek istiyorum. En başta iktidar ve iktidar mensuplarının ve herkesin 40 yıllık klişe sıfatlarla muhataplara hitap dili terk edilmelidir. Yeni bir dönem ve süreçse bu; bir kandırmaca ve oyalama süreci değilse, böyle klasik klişe laflarla muhataplarına hitap eden dilin terk edilmesi en önemli adımdır.

En baştan en sona kadar herkese bunu söylemek istiyorum en fazla da iktidara ve iktidar mensuplarına söylemek istiyorum."

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarına da destek veren Bakırhan şunları kaydetti:

"Yine Bahçeli'nin çağrıya ve PKK'nin tutumuna yaptığı vurguları değerli buluyoruz. 'Çağrıyı kundaklamaya izin vermeyeceğiz' dedi bunlar değerliydi. İzin vermemenin yolu kardeşlik hukukunu koruyacak demokratik ve hukuki güvencelerdir.

Bakırhan ayrıca, PKK elebaşı Öcalan için çalışma koşulları çağrısında bulunarak, "Öcalan’ın çalışma ve yaşam koşulları da oluşturulmalıdır. Bu çağrıyı yapan Öcalan’ın uygun koşullarda, bu sürece katkı sunmasının bence yol ve yöntemi bulunmalıdır. Öcalan'ın demokratik mücadelesini özgür bir ortamda yürütmesi de artık zorunluluktur" dedi.

Etiketler Tuncer Bakırkan dem parti recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli MHP ak parti PKK talep abdullah öcalan açılım çözüm
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