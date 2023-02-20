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Denizde yükselme riski: AFAD ''uzak durun'' diyerek uyardı

Denizde yükselme riski: AFAD ''uzak durun'' diyerek uyardı
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AFAD'dan Hatay depremleri sonrası "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

AFAD’dan yapılan açıklama şöyle:

“İlgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, Deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.”

Etiketler deniz yükselme afad uyarı
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