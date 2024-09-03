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Depoları doldurun: 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Depoları doldurun: 1 lira 30 kuruş zam geliyor
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Zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. 4 Eylül itibariyle LPG'ye zam bekleniyor.

Döviz kurundaki yükseliş, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. 

Özellikle 2023 seçimleri sonrası art arda zamlanan ve son olarak ÖTV zammıyla birlikte artan akaryakıtta tabelalar yeniden değişiyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, 4 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere LGP (otogaz) grubunda 1.30 TL fiyat artışı bekleniyor. 

Benzin ve motorin fiyatında ise şimdilik değişiklik beklenmiyor.

İşte 3 Eylül Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,58 TL
Motorin fiyatı: 43,61 TL 
LPG fiyatı: 24,70 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,30 TL
Motorin fiyatı: 43,23 TL 
LPG fiyatı: 24,79 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,08 TL 
Motorin fiyatı: 44,13 TL
LPG fiyatı: 24,75 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,40 TL
Motorin fiyatı: 44,50 TL
LPG fiyatı: 25 TL 

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,61 TL
Motorin fiyatı: 44,66 TL
LPG fiyatı: 24,90 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,56 TL
Motorin fiyatı:  44,62 TL
LPG fiyatı: 24,45 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,83 TL
Motorin fiyatı: 43,95 TL
LPG fiyatı: 24,50 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,21 TL
Motorin fiyatı: 44,25 TL
LPG fiyatı: 24,36 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,33 TL
Motorin fiyatı: 44,35 TL
LPG fiyatı: 24,43 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,70 TL 
Motorin fiyatı: 44,70 TL
LPG fiyatı: 24,18 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,50 TL
Motorin fiyatı: 43,41 TL
LPG fiyatı: 24,37 TL 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,08 TL 
Motorin fiyatı: 44,21 TL
LPG fiyatı: 24,58 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  44,26 TL 
Motorin fiyatı: 44,36 TL
LPG fiyatı: 25,22 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,17 TL
Motorin fiyatı: 44,20 TL
LPG fiyatı: 24,35 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,34 TL 
Motorin fiyatı: 44,39 TL
LPG fiyatı: 24,55 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,31 TL 
Motorin fiyatı: 44,37 TL
LPG fiyatı: 25,07 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,72 TL 
Motorin fiyatı: 44,74 TL
LPG fiyatı: 25,31 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler benzin akaryakıt LPG otogaz zam
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