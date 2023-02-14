Deprem bölgesinin yüzde 95'inde içme suyu altyapısı onarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum büyük deprem felaketinin olduğu 10 il için, “İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95'ine su ulaştı” ifadelerini kullandı.

Türkiye, binlerce kişinin can verdiği iki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Hala enkaz altında bir nefes bir ses arayan ekiplerin çalışmaları sürerken, hem alt hem de üstyapının eski haline dönebilmesi için bakanlıklar harekete geçti.

Bakan Kurum'un talimatıyla çalışmalar hızlandı

Özellikle içme suyunun tüketildiği iller de büyük sorun oluşurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla çalışmalar hızlandırıldı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraşlı merkezli depremden etkilenen bölgelerin içme suyu ihtiyacına yönelik yeni bir bilgilendirme yaptı.

Bölgenin yüzde 95'ine içme suyu ulaştı

Deprem bölgesinde suyun hayati önemde olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, İller Bankasınca ilk günden bu yana 750 personelle altyapıya dair tüm çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Kurum, "İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek." dedi.

750 personel çalışıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise İLBANK, depremlerin hemen ardından 500'ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, depremden etkilenen 10 ilde 151 yerel yönetimle, depremzedelerin hayatının normale dönmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna erişim konusunda, belediyelerle iş birliği içinde çalışıyor.

Arızalar giderildi, sona gelindi

Bu kapsamda İLBANK'ın şehirlerin bir an önce içme suyuna kavuşabilmesi için 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Buna göre, 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda, 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızalar giderildi.

Ağır hasarlılar hariç

Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’i onarıldı.

Kalan çalışmalar, AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin ardından tamamlanacak.