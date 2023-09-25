Deprem uzmanından meslektaşlarına korku resti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, olası Marmara depremine ilişkin yaptığı açıklamada, depremin tarihi konusunda spekülasyon yapanlara tepki göstererek “Bilim, astroloji değildir” dedi.

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, olası Marmara depreminin ne zaman gerçekleşeceğine dair spekülasyon üretenlere sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

“Bilim, astroloji değildir. Bilimde popülizm uğruna astrologluk yapılmaz” diyen Yaltırak, “Marmara'da her an deprem(ler) beklenildiğini zaten yetkililere, halka söylüyoruz, gece gündüz çalışıyoruz ama tarih vererek panik ortamı yaratmıyoruz. Çünkü panik, çözüm değil tam tersi kadere rıza getirir” ifadelerini kullandı.

Beklenen bir durum için milyonların ruh sağlığıyla oynamanın iyi niyetli bir davranış olmadığının altını çizen Yaltırak, paylaşımını şöyle sürdürdü:

“Astrologlar da her akıllarına geleni söylüyor. Tuttuğu zaman bildi oluyor, tutmadığı zaman kimse dönüp tutmadı demiyor. Deprem konusu ciddi bir olay, bu şekilde sulandırılmamalı. ‘Deprem ne zaman olacak, gün saat söyleyin’ gibi cevabı ajandaya işlenecek şekilde verilemeyen sorular geldiği sürece bu tür popülizme maruz kalıp, yalnızca korkacaksınız. Bu korku da çaresizlik, çaresizlik de çözümsüzlük getirecek. Yapmayın, etmeyin. Yazık oluyor.”