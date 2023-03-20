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Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin geçti

Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bin geçti
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AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu açıkladı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir eden Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kaybı hızla artmaya devam ediyor.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96, yaralananların sayısının ise 107 bin 204 olduğunu açıkladı.

TUTUKLU SAYISI 298'E ÇIKTI

Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.

Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı. 

Etiketler AFAD Başkanı Sezer AFAD Başkanı Sezer vefat sayısı deprem asrın felaketi
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