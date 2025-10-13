  1. Anasayfa
Depremzedeler hala çadırda mı kalıyor? DMM'den yanıt geldi
6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da, depremzedelerin hala çadırda kaldığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da hala çadırda kalan depremzedelerin olduğu iddia edildi. 

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya hesaplarında 'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' şeklinde paylaşılan içerikler, gerçeği yansıtmayan, kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan ve afetzedelerin hassasiyetini istismar eden yanıltıcı paylaşımlardır. Hatay'da depremin ardından kurulan tüm çadır kentler, barınma ihtiyacının karşılanması ve kalıcı konutlara geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte 20 Eylül 2023 tarihinden itibaren tamamen kaldırılmış olup hiçbir vatandaşımız çadır kentlerde kalmamaktadır. Hatay ilimizde 84 bin 247 konut ve 2 bin 507 iş yeri olmak üzere toplamda 86 bin 754 bağımsız bölümün kurası çekilmiş; hak sahipleri belirlenmiş ve vatandaşlarımızın tamamının kalıcı konutlarına yerleşmeleri için çalışmalar kararlılıkla yürütülmektedir" denildi.

'SAHA GERÇEKLERİYLE BAĞDAŞMAYAN PAYLAŞIMLAR'

Açıklamada ayrıca, "Hak sahiplerine kalıcı konutların teslimi peyderpey yapılmakta, teslim süreci devam ederken vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları tahsis edilen geçici konutlarda veya konteyner kentlerde karşılanmaktadır. Sosyal medyada 'çadırlarda yaşam devam ediyor' iddiası, saha gerçekleriyle bağdaşmayan paylaşımlar olup, resmi kurumların açıklamaları dışındaki asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. 

BAKAN KURUM'DAN HATAY PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise depremden sonra yeniden inşa edilen Hatay'dan görüntüler paylaştı. Bakan Kurum paylaşımına, ''Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor.'' notunu ekledi.

 

