  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dev sigorta şirketine operasyon: Kayyum atanması talep edildi

Dev sigorta şirketine operasyon: Kayyum atanması talep edildi

Dev sigorta şirketine operasyon: Kayyum atanması talep edildi
Güncelleme:

Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin ''kefalet sigortası sözleşmeleri'' üzerinden usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 8 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şirkete kayyum atanması talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, "kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler aldıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde, iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON; 18 GÖZALTI

Haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 12 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyım atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edildi. 

DHA

text-ad
Etiketler arex sigorta kayyum gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emlak vergisi hesabı değişti, zam oranı belli oldu, üst sınır getirildi! Emlak vergisi hesabı değişti, zam oranı belli oldu, üst sınır getirildi! Büyük tepki çeken üst düzey memura ''30 bin TL seyyanen zam'' geri çekildi! Büyük tepki çeken üst düzey memura ''30 bin TL seyyanen zam'' geri çekildi! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili şok iddia: ''İtildiği anlar kameda!'' Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili şok iddia: ''İtildiği anlar kameda!'' Kazada yaralana 5 yaşındaki engelli çocuk kazada kusurlu bulundu! Kazada yaralana 5 yaşındaki engelli çocuk kazada kusurlu bulundu! Haftasonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Haftasonunun hava durumu raporu açıklandı: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Beren Saat'in cesur sahneleriyle olay olan filmi vizyona girmeden yayından kaldırıldı! Beren Saat'in cesur sahneleriyle olay olan filmi vizyona girmeden yayından kaldırıldı! İslam Memiş gram altında herkesi şaşırtan tahminini ve 2026'nın şampiyonu olacak yatırımı açıkladı! İslam Memiş gram altında herkesi şaşırtan tahminini ve 2026'nın şampiyonu olacak yatırımı açıkladı! Savaştan kurtarılıp Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetimlere istismar iddiasında yeni gelişme! Savaştan kurtarılıp Türkiye'ye getirilen Ukraynalı yetimlere istismar iddiasında yeni gelişme! Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi Türkiye'nin en sevimli göçmenleri geri döndü: Renk cümbüşü büyüledi Trafikte kadın sürücüye küfür yağdırıp aracına zarar veren maganda yakalandı! Trafikte kadın sürücüye küfür yağdırıp aracına zarar veren maganda yakalandı!
Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... Merih Demiral imzayı attı, maaşını duyanlar inanamadı... Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı meğer ''silah bırakın'' dememiş! Elinde 50 bin canın kanı olan bebek katili teröristbaşı meğer ''silah bırakın'' dememiş! Öğrencilere elektronik cihazda ÖTV ve KDV muafiyeti teklifinin ayrıntıları belli oldu Öğrencilere elektronik cihazda ÖTV ve KDV muafiyeti teklifinin ayrıntıları belli oldu Ankara'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yıllardır kuş kafesine hapsedilen çocuk kurtarıldı! Ankara'da Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Yıllardır kuş kafesine hapsedilen çocuk kurtarıldı! Futbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltında! Futbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltında! Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram'ın ardından Snapchat'e de erişim engellendi! Roblox, Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram'ın ardından Snapchat'e de erişim engellendi! Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 2026 yılında uygulanması gereken asgari ücreti açıkladı! Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 2026 yılında uygulanması gereken asgari ücreti açıkladı!