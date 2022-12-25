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DEVA'nın yürüyüşüne Kaymakamlık'tan engel

DEVA'nın yürüyüşüne Kaymakamlık'tan engel
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DEVA Partisi'nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlemek istediği 'Mavi Yelekliler' yürüyüşüne, "bildirim sürelerine uyulmadığı" gerekçesiyle Kaymakamlık tarafından engellendi.

DEVA Partisi Sur İlçe Başkanı Sadrettin Tosunoğlu bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sur ilçemizde partimizin gelenekselleşen mavi yelekliler yürüyüşünü gerçekleştirmek için yaptığımız başvurumuz haksız ve hukuksuz bir şekilde reddedilmiştir. Pazar günü saat 14.00’de yüreği DEVA için çarpan tüm teşkilatımızı Sur ilçe başkanlığımıza bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Tosunoğlu'nun belirttiği üzere saat 14.00'da Sur İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer, bu kez polis engeliyle karşılaştı.

Şeyh Said Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında, "Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiğimiz gibi Sur ilçemizde bugün yapacağımız Mavi Yelekliler yürüyüşü maalesef Valilik tarafından haksız ve hukuksuzca engellenmiştir. Hak arayışımız sizin hukuksuz düzeninizi, keyfiliğinizi yenecek. Endişeye mahal yok. Biz bu nöbetleşe zorbalık dönemini sona erdireceğiz" denildi.

 DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin de kaymakamlığın tavrına, "Mavi yelekliler dalga dalga büyürken, keyfi ve hukuksuz engellemeleriniz ancak azmimizi arttırır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Etiketler yürüyüş deva deva partisi sur diyarbakır
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