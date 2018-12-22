Deve güreşini böyle izledi

Aydın'da düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 130 deve güreştirildi.



Aydın Büyükşehir Belediyesince Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Güreş Arenası'nda düzenlenen festival, güreş develerinin davul zurna eşliğinde alana girmesiyle başladı.

Organizasyon komitesi tarafından eşleştirilen çeşitli yaş gruplarındaki 130 devenin mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Rakiplerinden kaçan bazı develer ise seyircilere heyecanlı anlar yaşattı.

Etkinliği bazıları kamyonet ve traktör kasalarında olmak üzere yaklaşık 5 bin güreşsever izledi. Yarışmanın komite sorumlusu İsmail Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün daha çok yeni havutlanan develer ve bu işe ilk kez giren deve sahiplerinin develeri yarışıyor. Yarın ise asıl gösterinin olacağı güreşler yapılacak." dedi.

Seyircilerden 62 yaşındaki Ömrüye Demir, güreşleri izlemek için eşiyle sabah saatlerinde alana geldiklerini belirterek, "Onlar güreşince çok heyecanlanıyorum. İzlemesi çok zevkli." diye konuştu.

Mahmut Ulutaş da deveciliğin bir Yörük kültürü, güreşlerin de bu kültürün bir simgesi olduğunu söyledi.