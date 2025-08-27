  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum''

Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum''

Güncelleme:

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde kadın hastasını kıyafetini açık bulduğu gerekçesiyle muayene etmeyen doktor tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru H.H.U., muayene olmak için gelen kadın hastasının kıyafetinin açık olduğunu öne sürerek muayeneyi reddetti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, tepki çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Görüntülerde “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktor H.H.U. hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi” başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPTI

 Konya Valiliği de sosyal medya hesabından doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Bazı medya organlarında, ilimizdeki bir hastanede görevli doktorun "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği" yönünde haber ve paylaşımlar yer almaktadır. İlgili görevli hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi. 

 

DHA

text-ad
Etiketler konya meram devlet hastanesi doktor teşhir
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu
Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus! Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus!