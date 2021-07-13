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Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu

İstanbul merkezli 30 ilde, usulsüz akaryakıt satışı yaparak devleti milyonlarca lira vergi kaybına uğratan şüphelilere yönelik “Silici” operasyonunun 3’üncü dalgası gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 30 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici" kod adlı 3. dalga operasyon düzenlendi. Kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 68 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anları kameraya yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli bugün 30 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "Silici 3" operasyonu gerçekleştirildi.

Ekiplerce, kimlikleri tespit edilen 85 şüpheliye yönelik 8 ve 12 Temmuz tarihleri arasında 30 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 68 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, 15 Ocak ve 11 Temmuz tarihleri arasında akaryakıt istasyonlarının sahibi / ortağı oldukları belirlenen kişilerce, akaryakıt otomasyon sistemlerine müdahale edilmek suretiyle maddi değeri 305 milyon 972 bin 95 lira olan 55 milyon 14 bin 874 litre akaryakıt satışının silindiğini tespit etti.  

SİLİNEN AKARYAKIT BEDELİ 4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Son operasyon ile birlikte üçüncü aşaması tamamlanan "SİLİCİ" operasyonları neticesinde, toplam 663 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlere müdahale edilmesi sonucu silindiği ve silinen akaryakıtın toplam değerinin yaklaşık 4 milyar Türk Lirası olduğu tespit edildi. Operasyonlar kapsamında yakalanan kişiler hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Yönetmek, Üye Olmak ve Örgüt Faaliyetleri Çerçevesinde Nitelikli Dolandırıcılık", "213 Sayılı Vergi Usül Kanununa Muhalefet" ve "5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. 

Öte yandan  akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 15 Ocak 2021 ve 26 Şubat 2021 tarihlerinde "Silici" kod adlı 1. ve 2. dalga operasyonlar gerçekleştirilmişti. 

Etiketler silici devlet operasyon gözaltı vergi akaryakıt
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