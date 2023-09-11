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DGS tercih sonuçları açıklandı

DGS tercih sonuçları açıklandı
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Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM 2 yıllık önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adayların 4 yıllık lisans programlarına geçişlerine olanak sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçlarını açıkladı.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek sonuçlar için adayların T.C. Kimlik Numarası ile kişiye özel belirlenen ÖSYM Aday Şifresi'ni sisteme girmesi yeterli olacak.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

 

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