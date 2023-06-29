Dikkat! Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi ve Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde, oluşabilecek dalgalar ve boğulma tehlikelerine karşı bugün denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün (29.06.2023) içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur” denildi.

SAKARYA SAHİLLERİNDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek yasaklandı. Bayramın ilk günü dolan sahillerde tatilciler yürüyüş yapmakla yetindi.



Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde yasaklandı ve kırmızı bayrak asıldı. Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Sakarya’nın Karasu ilçesine akın etmişti. Bayramın ilk günü dolup taşan sahil, bugün yağış ve rüzgar sebebi ile bomboş kaldı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Olumsuz hava şartları sebebi ile denize giremeyen tatilciler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.

DHA