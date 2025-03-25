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Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı

Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum" çağrısını yaptı.

CHP'nin cumhurbşakanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesini hedef alan paylaşımlar hakkında savcılığa çağrıda bulundu.

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum" dedi.

İmamoğlu, "Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım.

Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz. Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez.

Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum.

Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum.

Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor.

Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak."

Etiketler savcılar hakaret ekrem imamoğlu ailesini hedef alan paylaşımlar
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