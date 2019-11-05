SON DAKİKA
ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER: 10 KURUŞ ZAM GELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Kasım 2019 17:09

Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş !

Kahramanmaraş’ta polis ve zabıta ekipleri tarafından düzenlenen ortak dilenci operasyonunda yakalanan 32 yaşındaki kadın gayrimenkul zengini çıktı.

Dilenerek gayrimenkul zengini olmuş !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde vatandaşlardan para toplayan yüzde 65 görme engelli Hülya Kök (32), polis ve zabıta ekiplerince gözlem altına alındı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde yapılan kontrollerde üzerinden bir miktar para çıkan kadının mal varlığı sorgusunda, Osmaniye’de 1 adet ev, Nurdağı ilçesinde 2 adet ev ile 2 adet üzerine kayıtlı iş makinesi çıktı.

Polis ve zabıta ekiplerince dilenci kadın, 153 TL idari para cezası kesilmesinin ardından ekip aracıyla memleketine gönderilmek üzere otogara bırakıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
milyoner , kadın , dilenci , zengin
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM