DİSK'ten 1 Mayıs İşçi Bayramı kararı

DİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın bu sene Kovid-19 koşullarında kutlanacağı belirtildi.

Tarihte ilk kez 1 Mayıs'ta işçilerin büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacağına işaret edilen açıklamada, "Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonunun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, halkın sağlığı, işi ve geçiminin güvence altında olduğu yeni bir toplumsal düzen için 1 Mayıs'ta seslerin yükseltileceği aktarılarak, 1 Mayıs'a kadar meydan, cadde ve sokakların afişlerle donatılıp ses ve görüntü araçlarıyla 1 Mayıs coşkusunun meydanlara taşınacağı bildirildi.

KAZANCI YOKUŞU'NDA ANMA

Ev ve iş yerlerinin sokaklara dönük yüzüne, taleplerin yer aldığı pankart ve afişlerin asılacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mayıs 1977'de Taksim'de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı Kazancı Yokuşu'nda anacağız. 1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından, pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz. Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak '1 Mayıs mitingi'nde buluşacağız. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı, tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz."