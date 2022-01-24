Diyanet, ''Kur korumalı mevduat helal mi'' sorusuna cevap vermedi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "gizli faiz" tartışmasını Diyanet'e sormuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı, BTP’nin sorusuna “istismara açık olduğu” gerekçesi ile yanıt vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Aralık'taki Kabine toplantısı sonrasında duyurmasıyla döviz kurlarında düşüş sağlayan "Kur korumalı TL mevduatı" sistemi, muhalefetin “örtülü faiz” eleştirilerine neden olmuştu.

BTP Diyanet’e sormuştu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "gizli faiz" tartışmasını Diyanet'e sormuştu.

22 Aralık tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak müracaat eden BTTP Lideri Baş, "Döviz Endeksli Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat sistemi çerçevesinde hesaba yatırılan paradan elde edilen gelir helal midir? Bu konuda nas var mıdır?" diye sordu.

Yanıt 1 ay sonra geldi: Soru istismara açık

Diyanet İşleri Başkanlığı, BTP’nin sorusuna “istismara açık olduğu” gerekçesi ile yanıt vermedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı adıyla verilen yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı.

Baş, “Basit bir soru sorduk “Kur korumalı mevduat sistemi helal mi haram mı ?” 32 gün sonra cevap geldi. İstihareye yatsalar 3 günde cevap verirlerdi. Cevaben soru istismara açık cevap veremeyiz demişler. Bu ülkede birileri dini istismar ediyor olabilir ama o kesinlikle ben değilim” dedi.