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  3. 03 Ocak 2018 20:49

Diyarbakır'da HIV skandalıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle Üniversitesi'nde HIV virüsüyle ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da HIV skandalıyla ilgili flaş gelişme
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Dicle Üniversitesi'nde HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı sırasında parmağına iğne batan asistan doktorun suç duyurusu üzerine 'görevi kötüye kullanma ve taksirle yaralama' suçlarından, üniversite yönetimi, ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.

Siirt'te yaşayan ve doğum için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'ne getirilen HIV virüsü taşıyan Ç.K.'nin sezaryenle doğum operasyonu sırasında, asistan doktor D.D.'nin eline iğne battı. Tedaviye alınan doktor, avukatı aracılığı ile suç duruyusunda bulundu. Asistan doktor, suç duyurusunda; ameliyat sırasında yeterli önlemlerin alınmadığı, korucuyu malzemelerin bulunmadığını belirtilerek, Üniversitesi yönetimi ve kadın HIV virüsü taşıdığı için ameliyata girmeyen doktorlardan şikâyetçi oldu. Suç duyurusundan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından Üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.

Haklarında suç duyurusunda bulunulan kişilerin öğretim üyesi olması nedeniyle, savcılığın Yükseköğretim Kurulu'ndan soruşturma izni isteyeceği ve ona göre soruşturmanın seyrini belirleyeceği öğrenildi.

 

DHA

doktor , avukat , hıv virüsü , savcılık
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