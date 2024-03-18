Diyarbakır'daki son seçim anketi açıklandı

Yerel seçimler artık sadece 2 hafta kalırken, ADA Araştırma Diyarbakır yerel seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken şirketler de anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ADA Araştırma Diyarbakır’da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

ADA Araştırma’nın 1-15 Mart tarihleri arasında 1500 kişi ile gerçekleştirdiği ankette katılımcılara "Bu pazar bir yerel seçim olsa Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçların adaylara göre dağılımı şöyle şekillendi:

Serra Bucak - DEM Parti Yüzde 59,8

Mehmet Halis Bilden - AK Parti Yüzde 28,2

Cafer Pekdemir - CHP Yüzde 3,8

Hikmet Kaplan - Yeniden Refah Partisi Yüzde 2,4

Mart 2019 seçimlerinde HDP Diyarbakır'ı yüzde 62,93 ile kazanmış AK Parti yüzde 30,99 oy almıştı.



Seçimlerden bir süre sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile kentin 13 ilçe belediyesine kayyım atanmıştı.