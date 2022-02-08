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Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin yeni gelişme: Tutuklandı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin yeni gelişme: Tutuklandı

Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.

Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusunun ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edildi.

Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

Etiketler Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu tutuklama
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